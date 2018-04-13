



В Узбекистане упорядочат работу таможенного ведомства



ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан". Документ гласит: "Обеспечение прозрачности и доступности государственных услуг в сфере внешнеэкономической деятельности, баланс импортно-экспортных операций с учетом экономических интересов страны являются важнейшими условиями ускоренного развития предпринимательской деятельности, повышения инвестиционного и экспортного потенциала, улучшения условий и качества жизни населения. Вместе с тем полноценной реализации проводимых реформ препятствуют сохраняющиеся сложные процедуры и длительные сроки при прохождении таможенного контроля и оформления, факты коррупционных правонарушений и злоупотреблений служебными полномочиями среди сотрудников таможенных органов. Кроме того, слабая организация межведомственного и международного взаимодействия в сфере мониторинга внешнеторговых операций не способствует эффективной реализации задач по пресечению контрабанды и ввоза контрафактной продукции, выявлению схем уклонения от уплаты таможенных платежей. В целях кардинального совершенствования деятельности таможенных органов и системы таможенного администрирования на основе общепринятых международных норм и стандартов, создания благоприятных условий для активного и ускоренного развития предпринимательства и туризма: 1. Принять к сведению, что органами прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц таможенных органов за совершение ими хищений, злоупотреблений полномочиями и других преступлений. 2. Считать важнейшими направлениями реформирования таможенных органов Республики Узбекистан: первое – четкое определение и разграничение задач и функций подразделений таможенных органов всех уровней, усиление координирующей роли и методологического содействия профильных подразделений центрального и территориальных аппаратов таможенных органов в организации их эффективного функционирования; второе – формирование в системе таможенных органов нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, укрепление доверия народа и повышение имиджа государственной таможенной службы, совершенствование механизмов материального стимулирования и социальной защиты сотрудников; третье – кардинальное совершенствование деятельности Высшего военного таможенного института, системы подготовки, подбора и расстановки кадров, обладающих высокими профессиональными навыками, морально-нравственными качествами и чувством сопричастности к судьбе Родины; четвертое – обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, увеличение доходной части бюджета путем выявления, изучения и обобщения информации об основных формах и методах незаконного ввоза товаров и схем уклонения от уплаты таможенных платежей; пятое – переход от проведения "тотального" таможенного контроля к системе управления рисками, позволяющей на основе всестороннего анализа определять объекты таможенного контроля, а также снизить административные барьеры для участников внешнеэкономической деятельности; шестое – сокращение продолжительности прохождения таможенных процедур в пунктах пропуска через Государственную границу за счет внедрения современных форм, методов и технических средств осуществления таможенного контроля; седьмое – широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение эффективности деятельности всех подразделений таможенных органов, межведомственного обмена информацией; восьмое – дальнейшее расширение сотрудничества с таможенными органами зарубежных стран и международными организациями, системное изучение и внедрение передового опыта, международных норм и стандартов в сфере таможенного дела. 3. Утвердить Программу мер по совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы (далее – Программа) согласно приложению, предусматривающую: институциональные преобразования по совершенствованию деятельности, оптимизации задач и функций таможенных органов;

обеспечение открытости и прозрачности деятельности таможенных органов;

реализацию мер по повышению эффективности таможенного контроля и упрощению таможенных процедур;

обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия;

дальнейшее совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров, социальной защиты сотрудников таможенных органов. Установить, что руководители министерств и ведомств, в первую очередь Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, несут персональную ответственность за своевременную и эффективную реализацию мероприятий, предусмотренных Программой. 4. Установить с 1 июля 2018 года порядок, в соответствии с которым: отменяется выдача таможенными органами разрешений при помещении товаров под таможенные режимы, а также разрешения на изменение маршрута движения иностранных автоперевозчиков по территории Республики Узбекистан;

таможенное оформление идентичных товаров (по физическим характеристикам, качеству, производителю, коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности) в рамках одного внешнеторгового договора (контракта) осуществляется путем предоставления периодических деклараций;

карантинное разрешение, разрешение на ввоз и вывоз объектов растительного и животного мира, озоноразрушающих веществ и продукции их содержащей, сертификат соответствия, ветеринарный, гигиенический и экологический сертификаты на идентичные товары в рамках одного внешнеторгового договора (контракта) выдаются единожды, но не более чем на один календарный год;

лицензирование деятельности магазина беспошлинной торговли, свободного склада и таможенного склада осуществляется централизованно центральным аппаратом Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан;

участники внешнеэкономической деятельности вправе в режиме реального времени через сеть Интернет заполнять и представлять в таможенные органы грузовые таможенные декларации без обращения к таможенным брокерам;

вводится практика предварительного декларирования импортируемых товаров до их фактического прибытия на таможенную территорию Республики Узбекистан, в том числе в целях поощрения добросовестных участников внешнеэкономической деятельности путем выпуска импортируемых товаров в свободное обращение непосредственно в пунктах пропуска на границе;

таможенные органы совместно с налоговыми органами и органами департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан систематически осуществляют мониторинг по фактам завышения цен в отношении товаров, импортируемых государственными предприятиями и организациями, в уставном капитале которых имеется доля государства;

имущество, хранящееся на таможенных складах свыше трех лет, задерживается таможенными органами и, в случае не востребования в течение 3 месяцев, взыскивается в пользу государства на основании судебного решения, в дальнейшем реализуется либо уничтожается Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в установленном порядке;

таможенные органы осуществляют таможенный контроль в отношении товаров и транспортных средств после их выпуска в свободное обращение, в целях проверки достоверности заявленных сведений и законности внешнеторговой деятельности субъектов предпринимательства;

таможенными органами на основе методологии ведущих международных организаций регулярно проводится системное изучение среднего времени таможенного оформления товаров, публикация его итогов, а также разработка и реализация действенных мер по последовательному улучшению показателей в этой сфере. 5. Создать в структуре Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан в пределах общей штатной численности: а) Управление по внедрению передовых и инновационных методов таможенного администрирования, основными задачами которого определить: разработку приоритетных направлений развития и совершенствования таможенного дела, в том числе на основе анализа стандартов и рекомендаций Всемирной торговой организации, Всемирной таможенной организации, других международных институтов;

подготовку предложений по дальнейшему совершенствованию таможенного законодательства и правоприменительной практики, а также исключению фактов произвольного, субъективного, избирательного толкования правовых норм;

организацию системного анализа причин и условий совершения правонарушений в таможенной сфере, выработку и реализацию действенных мер по их искоренению;

коренное улучшение системы оказания государственных услуг, внедрение бесконтактных форм взаимодействия таможенных органов с физическими и юридическими лицами;

изучение передового зарубежного опыта в сфере таможенного дела, подготовки и повышения квалификации сотрудников таможенных органов, выработку предложений по его внедрению в Республике Узбекистан; б) Управление по мониторингу и оценке рисков, основными задачами которого определить: внедрение в таможенных органах автоматизированной системы управления рисками, предусматривающей сосредоточение сил и средств для контроля товаров и участников внешнеэкономической деятельности с высокой степенью риска нарушения таможенного законодательства;

разработку методологии целевого отбора для таможенного контроля партий товаров с повышенным риском, в том числе на основе анализа предварительной информации и случайного выбора;

выработку критериев для определения добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, внедрение порядка применения в отношении них упрощенных таможенных процедур;

регулярный мониторинг эффективности применения системы управления рисками, обеспечение ее дальнейшего совершенствования и бесперебойного функционирования; в) Управление мониторинга внешнеторговых операций и таможенной статистики, основными задачами которого определить: организацию мониторинга внешнеторговых операций, анализ исполнения экспортно-импортных контрактов, а также соблюдение валютного законодательства при проведении внешнеторговых операций, в части касающейся таможенных органов;

подготовку аналитических материалов о тенденциях развития внешней торговли Республики Узбекистан, а также торгово-экономических связях с государствами – торговыми партнерами страны;

ведение таможенной статистики внешней торговли товаров, реализация мер по обеспечению ее достоверности на всех этапах ее формирования;

осуществление обмена информацией с таможенными службами зарубежных стран, в целях обеспечения достоверности статистических данных, выявления признаков правонарушений в сфере внешней торговли. 6. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан: в срок до 1 сентября 2018 года обеспечить разработку и внедрение автоматизированной системы управления рисками, предусматривающей проведение выборочного таможенного контроля товаров;

разработать действенную систему контроля за деятельностью таможенных постов, предусматривающую мониторинг и оценку единообразного применения норм законодательства, эффективности таможенных процедур, правильности классификации товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, определения их таможенной стоимости;

ускорить реализацию на таможенных постах "Международный аэропорт "Ташкент" имени Ислама Каримова" и "Ташкент товарная" пилотных проектов по применению современных методов таможенного администрирования, направленных на максимальное упрощение таможенных процедур, обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, выявление незаконного импорта товаров и контрабанды, с последующим внедрением положительного опыта на других таможенных постах;

разработать и внедрить критерии оценки эффективности деятельности сотрудников таможенных постов, позволяющие сбалансированно применять материальное стимулирование и меры дисциплинарного взыскания. 7. Председателю Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан обеспечить реализацию мер по: созданию принципиально новой системы отбора и расстановки кадров, нацеленной на привлечение в таможенные органы всесторонне развитой и патриотичной молодежи, обладающей высокими профессиональными навыками и морально-нравственными качествами;

коренному изменению отношения сотрудников к службе, созданию обстановки нетерпимого отношения ко всем проявлениям нарушения законности, формированию здорового климата в коллективе;

всестороннему стимулированию кадров, самоотверженно несущих службу, привлечение к дисциплинарной и иной ответственности сотрудников, грубо нарушающих служебную дисциплину, требования законодательства. 8. Кабинету Министров Республики Узбекистан: а) в месячный срок разработать и утвердить комплекс мер по: созданию в регионах современных логистических центров, в том числе на основе государственно-частного партнерства, на территории которых будут оказываться таможенные, банковские, логистические, экспресс-лабораторные, фитосанитарные, ветеринарные, санитарно-эпидемиологические, экологические, сертификационные и другие услуги по принципу "одно окно";

оснащению приграничных таможенных постов в пунктах пропуска через Государственную границу современными инспекционно-досмотровыми комплексами и другими техническими средствами таможенного контроля;

изучению действующих железнодорожных приграничных таможенных постов на предмет их передислокации непосредственно в места пересечения железнодорожными составами Государственной границы с созданием необходимой инфраструктуры для осуществления таможенного и иных видов государственного контроля; б) в трехмесячный срок обеспечить изучение состояния зданий, сооружений и территорий автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу, определение конкретного государственного органа с возложением на него задач по: осуществлению текущего ремонта, капитального строительства, технического оснащения, а также обустройства прилегающей территории;

строительству новых пунктов пропуска;

поэтапному приему на баланс автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу. 9. Установить 26 января Днем сотрудников органов Государственной таможенной службы Республики Узбекистан. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок обеспечить в установленном порядке разработку и внесение в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан проекта Закона Республики Узбекистан "Об установлении Дня сотрудников органов Государственной таможенной службы Республики Узбекистан". 10. Государственному таможенному комитету, Министерству внешней торговли, Министерству финансов, Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 ноября 2018 года разработать проект Таможенного кодекса Республики Узбекистан в новой редакции, особо обратив внимание на: либерализацию таможенного законодательства, прозрачность и упрощение таможенных процедур, общедоступность в восприятии норм и исключение возможности их различного толкования;

создание механизма стимулирования соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства;

имплементацию норм международных договоров Республики Узбекистан, общепризнанных принципов международного права, рекомендаций и стандартов международных организаций;

опыт развитых зарубежных стран в сфере таможенного администрирования, в том числе тарифного регулирования и организации таможенного контроля. 11. Государственному таможенному комитету Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести: проект постановления Президента Республики Узбекистан, предусматривающий организационные меры по дальнейшему совершенствованию деятельности таможенных органов;

предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа. 12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А. Н., заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Отажонова Н. С. и председателя Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан Азимова М. Б.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи