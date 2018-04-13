



Главы Узбекистана и Азербайджана провели беседу по телефону



ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с переизбранием на высшую государственную должность, а также были обсуждены актуальные вопросы развития узбекско-азербайджанского сотрудничества по всему спектру направлений и проблемы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи