



Выражены соболезнования в связи с крушением самолета в Алжире



ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдулазизу Бутефлике с выражением соболезнований по случаю гибели множества людей при крушении военно-транспортного самолёета близ аэропорта Буфарик в провинции Блида. В своем послании Ш.Мирзиёев передал слова сопереживания и поддержки родственникам и близким погибших. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи