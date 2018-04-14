Выражены соболезнования в связи с крушением самолета в Алжире

Выражены соболезнования в связи с крушением самолета в Алжире14.04.2018 12:00
ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдулазизу Бутефлике с выражением соболезнований по случаю гибели множества людей при крушении военно-транспортного самолёета близ аэропорта Буфарик в провинции Блида.
В своем послании Ш.Мирзиёев передал слова сопереживания и поддержки родственникам и близким погибших.
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