



В Узбекистан прибыла с визитом парламентская делегация Латвии



ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля в Узбекистан прибыла с официальным визитом делегация Латвии во главе с председателем Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце. Поездка предпринята с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействия по линии парламента. В рамках визита, который продлится до 19 апреля, делегация посетит верхнюю и нижнюю палаты национального парламента Узбекистана, ведомства внешней политики и внешней торговли. Для гостей также предусмотрена культурная программа, включающая посещение Самарканда и Бухары, а также концерт узбекской и латвийской классической музыки и выставку, посвященную истории и современному развитию Латвии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи