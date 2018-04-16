Новый посол Аргентины прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вноь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентины (с резиденцией в Москве, РФ) Риккардо Эрнесто Лагорио, прибывшим в Ташкент для вступления в должность.

После вручения копий верительных грамот состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-аргентинского диалога по всему спектру направлений, актуальных региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес.

Риккардо Эрнесто Лагорио сменит в должности Пабло Ансельмо Теттаманти, который являлся главой аргентинской дипмиссии в Узбекистане с февраля 2015 года.