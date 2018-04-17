В Узбекистане начали подготовку к 9 мая - Дню памяти и почестей

ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев подписал постановление "О мерах по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Памяти и Почестей".

Документ гласит:

"Память о несломленной воле и героических поступках, совершенных нашими отцами и дедами, посвятившими свою жизнь защите чести и достоинства нашего народа, его национальных традиций и обрядов, борьбе против захватнических сил во имя сегодняшней мирной и спокойной жизни, является священной ценностью нашего народа, живущего по принципу "Мы - за мир и благополучие".

Никто и никогда не забудет, что Вторая мировая война явилась причиной гибели миллионов людей во всем мире, принесла немыслимые потери, ущерб и горе, была самой ужасной, самой кровавой войной в истории человечества. Наш народ всегда будет помнить, что из 1,5 миллиона узбекистанцев, принимавших участие в этой беспощадной войне, погибли свыше полумиллиона человек. В годы войны узбекский народ принял около миллиона семей и детей, эвакуированных в Узбекистан с прифронтовых территорий, делился с ними последним куском хлеба, окружил их теплом и заботой, утешал душевными словами "Ты - не сирота", и в этом ярко проявились благородство, милосердие и сострадание, высокая духовность нашего народа.

В целях широкого всенародного празднования 9 мая – Дня Памяти и Почестей, чествования ветеранов, принимавших участие в борьбе против фашизма во Второй мировой войне, а также увековечения памяти военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости:

1. Одобрить Программу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Памяти и Почестей (далее – Программа), согласно приложению № 1.

Считать обеспечение широкого празднования Дня Памяти и Почестей первоочередной задачей государственных и общественных организаций, делом совести и долгом всех граждан Узбекистана.

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Памяти и Почестей, согласно приложению № 2.

3. Рабочей группе (Арипов А.):

организовать работу по реализации предусмотренных Программой мероприятий под девизами "Инсон қадри улуғ, хотира муқаддас" ("Достоинство человека велико, память священна") и "Мардлик, бурч ва садоқат" ("Мужество, долг и преданность");

совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента обеспечить на высоком уровне выполнение мероприятий Программы и с выездом на места оказать практическую помощь в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Памяти и Почестей;

закрепить за каждым участником войны и трудового фронта, семьями военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости, представителей соответствующих министерств, ведомств, организаций и воинских частей, а также организовать по месту проживания указанных категорий лиц их посещение прикрепленными руководителями в целях чествования и поздравления;

осуществить меры по проведению ремонта жилья и благоустройства надомных хозяйств одиноких и малообеспеченных участников Второй мировой войны;

организовать в ходе подготовки к празднованию Дня Памяти и Почестей проведение комплекса мероприятий духовно-нравственного и патриотического направления среди широких слоев населения, особенно молодежи, подчеркивая непоколебимую стойкость, мужество и героизм, проявленные ветеранами Второй мировой войны и трудового фронта, а также военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов, погибшими при исполнении служебного долга в годы независимости;

провести в торжественной обстановке вручение участникам и инвалидам Второй мировой войны единовременного денежного вознаграждения от имени Президента Республики Узбекистан;

организовать поездку для каждого участника войны с одним сопровождающим, по их желанию, в страны, на территории которых они воевали, а также обеспечить покрытие всех затрат, связанных с данной поездкой;

организовать поездку для каждого участника войны с одним сопровождающим, по их желанию, в санатории "Узбекистан" в городах Ялта и Кисловодск или в санатории, расположенные на территории республики, бесплатно с предоставлением авиа- и железнодорожных билетов;

организовать в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте показы военной техники времен Второй мировой войны в установленных местах;

обеспечить чествование каждого ветерана и увековечение памяти каждого человека, внесшего свой вклад в дело Победы, посвятившего свою жизнь и все свои силы защите независимости нашей Родины.

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Министерством культуры, Министерством обороны, Министерством внутренних дел Республики Узбекистан, Комитетом женщин Узбекистана, Советом Федерации профсоюзов Узбекистана, Республиканским центром духовности и просветительства, фондами "Нуроний" и "Махалла", Союзом молодежи Узбекистана:

разработать и реализовать в областях, городах и районах комплекс мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Памяти и Почестей;

организовать инсталляции, воссоздающие соответствующую обстановку и посвященные событиям и знаковым битвам Второй мировой войны, с музыкой, песнями тех лет, празднично накрытыми столами;

обеспечить оформление улиц и площадей плакатами и стендами, посвященными Дню Памяти и Почестей.

5. Установить, что расходы, связанные с проведением мероприятий Программы, в том числе прибытием ветеранов войны и трудового фронта 1941-1945 годов из регионов страны в город Ташкент и обратно железнодорожным или автомобильным транспортом для участия в основном мероприятии, их размещением в гостиницах, питанием, организацией для них соответствующих культурных мероприятий, а также обеспечением в случае необходимости соответствующей одеждой, покрываются:

в Республике Каракалпакстан и областях – за счет средств местных бюджетов и благотворительности;

в городе Ташкенте − в равных долях за счет средств республиканского и местного бюджетов.

6. Министерству обороны Республики Узбекистан организовать в городе Ташкенте в честь Дня Памяти и Почестей 9 мая 2018 года в 21:00 часов праздничный салют.

7. Министерству внутренних дел и Национальной гвардии Республики Узбекистан обеспечить общественный порядок и безопасность в местах проведения торжественных мероприятий.

8. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и информации, Информационному агентству "Дунё" и другим средствам массовой информации обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации подготовительных и проводимых мероприятий, организацию тематических публикаций, циклов теле- и радиопередач, посвященных Дню Памяти и Почестей.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан А. Арипова".

УЗИНФОРМ