В Узбекистане готовят денежные подарки ветеранам

ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О поощрении участников Второй мировой войны".

Документ гласит:

"В связи с проведением всенародного праздника 9 мая – Дня Памяти и Почестей, празднованием 73-й годовщины Победы над фашизмом, а также в целях материального поощрения участников и инвалидов Второй мировой войны, посвятивших свою жизнь делу всестороннего развития и процветания нашей Родины, вносящих свой вклад в гармоничное воспитание подрастающего поколения:

1. Установить единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 5 000 000 (пять миллионов) сумов.

2. Расходы, связанные с реализацией настоящего Указа, произвести за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан.

3. Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе государственной безопасности совместно с Министерством финансов и Центральным банком Республики Узбекистан обеспечить выплату указанного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной и праздничной обстановке.

4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Министерством культуры, Министерством обороны, Министерством внутренних дел Республики Узбекистан, Комитетом женщин Узбекистана, Союзом молодежи Узбекистана, Академией художеств Узбекистана, Республиканским центром духовности и просветительства, фондами "Нуроний" и "Махалла" и другими негосударственными некоммерческими организациями провести специальные встречи и просветительско-художественные вечера, посвященные защитникам свободы и чести нашей Родины.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан А.Арипова".

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