Новый посол Колумбии приступает к работе в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайгым и Полномочным Послом Республики Колумбия (с резиденцией в Москве, Россия) Альфонсо Лопесом Кабальеро.

В ходе аудиенции министр и его гость рассмотрели текущее положение и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия по линии МИД и бизнеса.

Напомним, что дипломатические отношения между Узбекистаном и Колумбией были установлены в октябре 2012 года.

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