Глава МИД Узбекистана провел встречу с руководителем делегации Латвии

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с парламентской делегацией Латвии, прибывшей 14 апреля с визитом в страну во главе с председателем Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце.

В ходе встречи министр и его гостья обсудили актуальные вопросы развития узбекско-латышского диалога по всему спектру направлений и итоги состоявшихся в рамках визита двусторонних встреч и переговоров.

УЗИНФОРМ