



Новый посол Узбекистана в Беларуси отбыл в Минск



ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Беларусь Насирджан Юсупов отпрвился в Минск для вступления в должность. До назначения главой дипмиссии Узбекистана в Беларуи Н.Юсупов занимался научно-преподавательской деятельностью. Напомним, что решение об открытии посольства Узбекистана в Беларуси было принято на состоявшейся в начале ноября минувшего года встрече премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, проведенной в рамках заседания Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств в Ташкенте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи