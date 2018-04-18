Новый посол Узбекистана в Беларуси отбыл в Минск

Новый посол Узбекистана в Беларуси отбыл в Минск18.04.2018 11:07
ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Беларусь Насирджан Юсупов отпрвился в Минск для вступления в должность.
До назначения главой дипмиссии Узбекистана в Беларуи Н.Юсупов занимался научно-преподавательской деятельностью.
Напомним, что решение об открытии посольства Узбекистана в Беларуси было принято на состоявшейся в начале ноября минувшего года встрече премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, проведенной в рамках заседания Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств в Ташкенте.
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