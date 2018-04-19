В Ташкенте пребывает с визитом глава МИД Южной Кореи

В Ташкенте пребывает с визитом глава МИД Южной Кореи19.04.2018 10:28
ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля пребывающий с визитом в Ташкенте министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались актуальные вопросы развития узбекско-корейского сотрудничества по всему спектру направлений, ход реализации достигнутых ранее договоренностей, проблемы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес.
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