Новый посол Филиппин прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. 19 апреля новь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины (с резиденцией в Тегеране, Иран) Вильфредо С.Сантос, прибывший в Ташкент для вступления в должность, вручил копии верительных грамот главе внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизу Камилову.

В ходе беседы министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, ряд региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес.

До Вильфредо С.Сантоса послом Филиппин в Узбекистане являлся (с февраля 2015 года) Эдуардо Мартин Р.Меньез.

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