



Посол США нанесла визит в МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана была проведена встреча министра иностранных дел Абдулазиза Камилова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки Памелой Леорой Спратлен. В ходе беседы министр и его гостья обсудили ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества, график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов. Предыдущий визит посла США в МИД Узбекистана состоялся 11 апреля. Встреча была организована с целью обсуждения итогов визита в Узбекистан заместителя Государственного секретаря США Томаса Шэннона и участия делегации США в работе международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" в Ташкенте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи