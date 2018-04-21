



Продолжена работа по определению границы между Узбекистаном и Казахстаном



ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля в Ташкенте завершило работу очередное заседание правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, стартовавшее 16 апреля. Встреча была организована с целью продолжения совместной работы по подготовке итоговых материалов демаркации межгосударственной границы и проведения полевых обследований для ускорения процесса определения. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи