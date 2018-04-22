



Главы Узбекистана и РФ провели беседу по телефону



ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Беседа была организована для обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-российского сотрудничества по всему спектру направлений, хода реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Президент Узбекистана вновь подтвердил приглашение Президенту России посетить страну с государственным визитом. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи