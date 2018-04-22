Главы Узбекистана и РФ провели беседу по телефону

Главы Узбекистана и РФ провели беседу по телефону22.04.2018 09:53
ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Беседа была организована для обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-российского сотрудничества по всему спектру направлений, хода реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Президент Узбекистана вновь подтвердил приглашение Президенту России посетить страну с государственным визитом.
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