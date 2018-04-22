Новый посол Узбекистана в Индонезии отбыл в Джакарту

ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. 19 апреля в Джакарту отбыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Республике Индонезия Улугбек Розукулов.

Улугбек Розукулов до назначения на дипломатическую должность в Индонезии работал генеральным директором Национальной авиакомпании "Ўзбекистон хаво йуллари" (с августа прошлого года), а до этого занимал должности заместителя премьер-министра Республики Узбекистан - председателя правления АО "Узавтосаноат" — руководителя комплекса по вопросам развития внешнеэкономической деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции.

До назначения председателем "Узавтосаноат" У.Розукулов занимал должность исполнительного директора Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, работал первым заместителем в Министерстве экономики, директором Департамента по внешним экономическим вопросам Кабинета Министров, а также на различных должностях в Национальном банке ВЭД Республики Узбекистан.

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