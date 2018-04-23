Курсы валют в Узбекистане на/c 23 апреля

Курсы валют в Узбекистане на/c 23 апреля23.04.2018 23:32
ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 23 апреля 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|6197.16
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|6128.03
|(124)
|1 канадский доллаp
|6325.99
|(986)
|1 бразильский реал
|2364.02
|(156)
|1 юань ренминби
|1282.13
|(756)
|1 швейцарский франк
|8269.96
|(392)
|1 японская иена
|74.85
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2196.68
|(410)
|1 южнокорейский вон
|7.54
|(818)
|1 египетский фунт
|457.38
|(414)
|1 кувейтский динар
|26879.56
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|11307.54
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|2070.62
|(840)
|1 доллаp США
|8068.17
|(643)
|1 российский рубль
|131.84
|(949)
|1 новая турецкая лира
|1986.35
|(050)
|1 бангладешская така
|97.30
|(960)
|1 СДР
|11748.06
|(348)
|1 венгерский форинт
|31.89
|(978)
|1 евро
|9899.64
|(364)
|1 иранский риал
|0.19
|(980)
|1 украинская гривна
|308.42
|(398)
|1 казахстанский тенге
|24.74
|(985)
|1 польский злотый
|2371.81
|(934)
|1 туркменский манат
|2311.80
|(203)
|1 чешская крона
|390.65
|(972)
|1 таджикский сомони
|916.84
|(356)
|1 индийская рупия
|121.89
|(975)
|1 болгарский лев
|5062.86
|(376)
|1 израильский шекель
|2286.31
|(971)
|1 афганский афгани
|115.42
|(417)
|1 киргизский сом
|118.30
|(981)
|1 грузинский лари
|3320.23
|(974)
|1 белорусский рубль
|4021.02
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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