Курсы валют в Узбекистане на/c 23 апреля

ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 23 апреля 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 6197.16 (702) 1 сингапурский доллар 6128.03 (124) 1 канадский доллаp 6325.99 (986) 1 бразильский реал 2364.02 (156) 1 юань ренминби 1282.13 (756) 1 швейцарский франк 8269.96 (392) 1 японская иена 74.85 (784) 1 диpхам ОАЭ 2196.68 (410) 1 южнокорейский вон 7.54 (818) 1 египетский фунт 457.38 (414) 1 кувейтский динар 26879.56 (826) 1 фунт стеpлингов 11307.54 (458) 1 малайзийский ринггит 2070.62 (840) 1 доллаp США 8068.17 (643) 1 российский рубль 131.84 (949) 1 новая турецкая лира 1986.35 (050) 1 бангладешская така 97.30 (960) 1 СДР 11748.06 (348) 1 венгерский форинт 31.89 (978) 1 евро 9899.64 (364) 1 иранский риал 0.19 (980) 1 украинская гривна 308.42 (398) 1 казахстанский тенге 24.74 (985) 1 польский злотый 2371.81 (934) 1 туркменский манат 2311.80 (203) 1 чешская крона 390.65 (972) 1 таджикский сомони 916.84 (356) 1 индийская рупия 121.89 (975) 1 болгарский лев 5062.86 (376) 1 израильский шекель 2286.31 (971) 1 афганский афгани 115.42 (417) 1 киргизский сом 118.30 (981) 1 грузинский лари 3320.23 (974) 1 белорусский рубль 4021.02

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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