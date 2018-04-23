Погода в Узбекистане на 24 апреля

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017
Архив голосований
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|28.1% (314)
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|Положительно
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|17.2% (192)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|31.2% (348)
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|Нейтрально
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|9% (100)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|8.1% (90)
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|Отрицательно
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|6.4% (71)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 1115
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 24 апреля23.04.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
24-25 апреля по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, к вечеру дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 15-17о тепла, днем 28-30о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, ночью и в первой половине дня дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 17-22о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 22-27о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 25-30о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, к вечеру местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 25-30о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22о тепла, днем 25-30о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 25-30о тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, во второй половине дня дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 17-22о тепла.
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УЗИНФОРМ