В Узбекистан прибыл с визитом глава Туркменистана

ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыл с двухдневным государственным визитом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

Визит предпринят с целью проведения переговоров на высшем уровне, по итогам которых будет подписан пакет двусторонних документов по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между двумя странами, а также будут проведены совместный бизнес-форум и Национальная выставка Туркменистана.

Кроме того, главы двух государств примут участие в церемонии открытия Ашхабадского парка в Ташкенте.

УЗИНФОРМ