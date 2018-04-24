



Погода в Узбекистане на 25 апреля



ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 24-25 апреля по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 13-15о тепла, днем 20-22о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 17-22о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 20-25о тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 18-23о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 18-23о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, возможна гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 13-18о тепла, днем 20-25о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 13-18о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 10-15о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи