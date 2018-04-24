Глава МИД Узбекистана провел встречи с коллегами из Индии и Пакистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23-24 апреля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, пребывающий с визитом в Пекине в рамках участия в очередном заседании СМИД ШОС, провел двусторонние встречи с главами МИД Индии и Пакистана Сушмой Сварадж и Хаваджей Мухаммадом Асифом.

Встречи были посвящены обсуждению актуальных вопросов развития узбекско-индийского и узбекско-пакистанского сотрудничества по приоритетным направлениям, взаимодействия в рамках ШОС и других международных организаций, сфере обеспечения безопасности.

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