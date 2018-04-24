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Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

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 8.1% (90)  - Отрицательно
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В Ташкенте проведены узбекско-туркменские переговоры в верхах
24.04.2018 09:21

ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля в резиденции "Куксарой" были проведены переговоры на высшем уровне между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и прибывшим с государственным визитом в страну Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Прошедшие в узком и расширенном форматах с участием официальных делегаций обеих стран переговоры были посвящены перспективам развития узбекско-туркменского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, ТЭК, транспорта и связи, сельского хозяйства, промышленности, текстильной индустрии, энергетики и других.

По итогам встречи в верхах был подписан пакет двусторонних документов:

  • совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова,
  • Программа сотрудничества в сфере транспорта на 2018-2020 годы;
  • Программа научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы;
  • Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение от 19 ноября 2004 года;
  • Соглашение о санаторно-оздоровительном лечении детей в Национальной туристической зоне "Аваза";
  • Меморандум о транзитной перевозке аммиачной селитры;
  • Межправительственное соглашение о межрегиональном сотрудничестве;
  • Программа сотрудничества на 2019 год между МИД Туркменистана и МИД Республики Узбекистан;
  • Соглашение о создании Торговых домов Туркменистана и Республики Узбекистан;
  • Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере спорта;
  • Соглашение о сотрудничестве по карантину растений;
  • Соглашение о создании Делового совета между ТПП Туркменистана и ТПП Республики Узбекистан;
  • Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Институтом стратегического и устойчивого развития Министерства финансов и экономики Туркменистана и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан;
  • Меморандум о взаимопонимании между Национальным центром профсоюзов Туркменистана и Федерацией профсоюзов Узбекистана;
  • Меморандум о взаимопонимании между Союзом женщин Туркменистана и Комитетом женщин Узбекистана;
  • Меморандум о взаимопонимании между Центральным Советом Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули и Центральным Советом Молодежного объединения Узбекистана и другие.

Также в рамках визита подписано 15 документов между вузами и в информационно-коммуникационной сфере.

После выступления для прессы туркменский лидер посетил площадь Мустакиллик, возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову, посетил улицу Махтумкули и принял участие в церемонии открытия парка "Ашхабад".

УЗИНФОРМ

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