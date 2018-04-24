В Ташкенте проведены узбекско-туркменские переговоры в верхах

ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля в резиденции "Куксарой" были проведены переговоры на высшем уровне между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и прибывшим с государственным визитом в страну Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Прошедшие в узком и расширенном форматах с участием официальных делегаций обеих стран переговоры были посвящены перспективам развития узбекско-туркменского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, ТЭК, транспорта и связи, сельского хозяйства, промышленности, текстильной индустрии, энергетики и других.

По итогам встречи в верхах был подписан пакет двусторонних документов:

совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова,

Программа сотрудничества в сфере транспорта на 2018-2020 годы;

Программа научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы;

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение от 19 ноября 2004 года;

Соглашение о санаторно-оздоровительном лечении детей в Национальной туристической зоне "Аваза";

Меморандум о транзитной перевозке аммиачной селитры;

Межправительственное соглашение о межрегиональном сотрудничестве;

Программа сотрудничества на 2019 год между МИД Туркменистана и МИД Республики Узбекистан;

Соглашение о создании Торговых домов Туркменистана и Республики Узбекистан;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере спорта;

Соглашение о сотрудничестве по карантину растений;

Соглашение о создании Делового совета между ТПП Туркменистана и ТПП Республики Узбекистан;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Институтом стратегического и устойчивого развития Министерства финансов и экономики Туркменистана и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан;

Меморандум о взаимопонимании между Национальным центром профсоюзов Туркменистана и Федерацией профсоюзов Узбекистана;

Меморандум о взаимопонимании между Союзом женщин Туркменистана и Комитетом женщин Узбекистана;

Меморандум о взаимопонимании между Центральным Советом Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули и Центральным Советом Молодежного объединения Узбекистана и другие.

Также в рамках визита подписано 15 документов между вузами и в информационно-коммуникационной сфере.

После выступления для прессы туркменский лидер посетил площадь Мустакиллик, возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову, посетил улицу Махтумкули и принял участие в церемонии открытия парка "Ашхабад".

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