Глава МИД Узбекистана принял участие в заседании СМИД ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля пребывающий с визитом в КНР руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в прошедшем в Пекине очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Основной целью организации мероприятия стало обсуждение практических аспектов подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов организации в Циндао, обмен мнениями по актуальным международным вопросам и ситуации в регионе.

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