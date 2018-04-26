



Погода в Узбекистане на 27 апреля



ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 апреля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11о тепла, днем 25-27о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, по Хорезмской области 10-15о тепла, днем 22-27о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о тепла, днем 25-30о тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 22-27о тепла, местами до 30о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 22-27о тепла, местами до 30о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о тепла, днем 27-32о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 22-27о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 12-17о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи