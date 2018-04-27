



В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничетва между Узбекистаном и Пакистаном



ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с пребывающим с визитом в стране командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом Камаром Джаведом Баджвой. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, военной и военно-технической, культурно-гуманитарной областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи