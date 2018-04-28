В Ташкенте обсуждены вопросы сотрудничества Узбекистана и Китая в рамках ШОС

ТАШКЕНТ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. 27 апреля ведомство внешней политики Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Китайской Народной Республики во главе со специальным представителем правительства по делам Шанхайской организации сотрудничества, Национальным координатором Китая в ШОС, прежним послом Китая в Узбекистане Сунь Лицзе.

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия в рамках ШОС и практические аспекты подготовки к предстоящему в Циндао (КНР) заседанию Совета глав государств-членов ШОС.

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