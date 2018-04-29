



Президент Узбекистана провел встречу с главой делегации Пакистана



ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. 27 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом Камаром Джаведом Баджвой. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнешего развития диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военной и военно-технической, культурно-гуманитарной областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи