



Погода в Узбекистане на 1 мая



ТАШКЕНТ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 мая, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь, гроза, в первой половине дня возможен небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 13-15о тепла, днем 21-23о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 20-25о тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о тепла, днем 20-25о тепла, местами до 28о тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 20-25о тепла. в Самаркандской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о тепла, днем 18-23о тепла, местами до 25о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 18-23о тепла, днем 25-30о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17о тепла, днем 18-23о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о тепла, днем 10-15о тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи