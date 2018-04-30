Президент Узбекистана поздравил коллегу из Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. 28 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину, в котором выразил поздравления по случаю успешного проведения межкорейского саммита 27 апреля в Пханмунчжоме.

В послании главы Узбекистана говорится:



"Прорывные результаты этой встречи, находившейся в центре внимания всего мирового сообщества, стали возможными благодаря Вашей решительной позиции и неустанным усилиям по реализации миролюбивого курса, нацеленного на улучшение отношений между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой, обеспечение глобальной безопасности и стабильности, а также укрепление доверия в регионе.

Узбекистан как инициатор создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, полностью поддерживает процесс денуклеаризации на Корейском полуострове, что несомненно послужит дальнейшему развитию межкорейских отношений и продвижению интеграции в регионе.



Республика Узбекистан, являясь стратегическим партнером Республики Корея, будет и далее твердо поддерживать активные практические шаги корейского народа по пути к сближению, обеспечению стабильности и безопасности на Корейском полуострове во имя всеобщего процветания и прогресса".

Напомним, что в Пханмунчжоме была проведена встреча лидеров КНДР и Южной Кореи, в ходе которой была достигнута договоренность о стремлении к воссоединению стран и денуклеаризации.

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