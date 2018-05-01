Делегация Узбекистана посетила Ашхабад

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 апреля делегация Узбекистана приняла участие в прошедшем в столице Туркменистана совещании высокого уровня на тему "На пути к комплексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии".

В форуме приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН, глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, спецпредставителя Генерального Секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, заместители министров иностранных дел государств Центральной Азии, а также представители соответствующих региональных структур ООН.

Узбекскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Абдужабар Абдувахитов.

В ходе встречи была презентована 3-я фаза совместного проекта в поддержку Совместного плана действий для Центральной Азии (СПД), которая направлена на дальнейшее укрепление потенциала стран Центральной Азии в сфере борьбы с терроризмом и предотвращения насильственного экстремизма на стратегической основе.

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