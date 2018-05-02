Узбекистан посетил Президент Турции

ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля - 1 мая Узбекистан посетил с государственным визитом Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Визит был предпринят по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

По прибытии в страну глава Турции проследовал в отведенную ему резиденцию.

Узбекско-турецкие переговоры в верхах, прошедшие в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций двух стран, были проведены 30 апреля в резиденции Куксарой и посвящены рассмотрению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, сельского хозяйства, туризма, промышленности, здравоохранения, международного сотрудничества и других, обмену мнениями по ряду проблем региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес. Также была достигнута договоренность о создании Высшего совета по стратегическому партнерству под председательством президентов обеих стран.

По итогам переговоров главы государств подписали Совместное заявление, а также состоялось подписание 24 документов о развитии сотрудничества сотрудничества в экономической, торговой, транспортно-логистической, промышленной, энергетической, научной, образовательной, туристической и других сферах.

Затем Реджеп Тайип Эрдоган посетил Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову на площади Мустакиллик, после чего в сопровождении своего узбекского коллеги принял участие в совместном бизнес-форуме деловых и официальных кругов Узбекистана и Турции, в ходе которого были подписаны соглашения по инвестиционным проектам стоимостью 3 миллиардов долларов.

1 мая главы двух государств осмотрели исторические и духовные памятники Бухары, после чего турецкий лидер отбыл на родину.

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