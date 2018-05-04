Погода в Узбекистане на 5 мая

Погода в Узбекистане на 5 мая04.05.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 мая, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 13-15о, днем 28-30о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 28-33о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 28-33о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 25-30о.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 25-30о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19о, днем 28-33о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 24-29о.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о, днем 17-22о.
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УЗИНФОРМ