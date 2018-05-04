



Визит делегации Южной Кореи в Ташкент



ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетила с визитом делегация Республики Корея во главе с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству Сон Ён Гилем. Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, финансово-инвестиционной, инновационной и гуманитарной областях, хода реализации достигнутых ранее двусторонних договоренностей. Делегация провела встречу с главой ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазизом Камиловым и была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи