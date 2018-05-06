Обсуждены актуальные вопросы развития узбекско-казахского диалога

ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. 4 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со своим коллегой из Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Беседа глав двух государств была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, энергетики, бизнеса, туризма, хода реализации существующих договоренностей, а также обмена мнениями по ряду проблем региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

В тот же день глава Узбекистана провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, сопредседателем совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству Аскаром Маминым, с которым обсудил практические аспекты развития сотрудничества.

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