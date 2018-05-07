Делегация МИД Узбекистана вернулась из Бангладеш

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Абдужабаром Абдувахитовым завершила визит в Бангладеш, где 5-6 мая в Дакке прошла 45-я сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Встреча была посвящена обсуждению актуальных международных и региональных проблем, перспектив дальнейшего развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, организационным аспектам деятельности ОИС.

По инициативе узбекской делегации 45-я сессия СМИД ОИС приняла резолюции "О проведении второго Саммита ОИС по науке и технологиям в 2020 году в Узбекистане", "О создании Центра исламской цивилизации в Ташкенте", "О создании Международного исламского центра молодых ученых в Узбекистане".

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