Погода в Узбекистане на 9 мая

Погода в Узбекистане на 9 мая08.05.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 мая, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17о, днем 31-33о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 30-35о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 30-35о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 33-38о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 28-33о.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о тепла, днем 15-20о.
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УЗИНФОРМ