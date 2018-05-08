Узбекская делегация отправилась в Бельгию

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Абдужабаром Абдувахитовым отправилась с визитом в Бельгию.

Целью визита является участие в предстоящих 9 мая в Брюсселе узбекско-бельгийских межмидовских политконсультациях, семинаре на тему "Центральная Азия и Евросоюз через призму международных инициатив Узбекистана", проведение ряда двусторонних встреч.

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