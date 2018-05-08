



Президент Узбекистана провел встречу с главой делегации ОАЭ



ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом делегация Объединенных Арабских Эмиратов во главе с заместителем премьер-министра, министром по делам Президента ОАЭ шейхом Мансуром бин Заидом Аль Нахаяном. Целью визита является проведение двусторонних встреч и переговоров о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. 7 мая глава делегации ОАЭ был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе аудиенции обсуждалсиь возможности реализации новых совместных инвестиционных проектов в сферах ТЭК, химической промышленности, строительства, сельского хозяйства, логистики, туризма, градостроительства и ряде других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи