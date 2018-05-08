МИД Узбекистана посетила делегация Литвы

ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетила прибывшая накануне с визитом в страну делегация правительственных и деловых кругов Литвы во главе с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.

В ходе встречи руководителей МИД двух стран были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-литовского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, туристической, культурно-гуманитарной и других областях.

Литовская делегация также посетит нижнюю палату национального парламента Узбекистана, ведомства внешней торговли, сельского хозяйства, Госкоминвестиций, а также представители деловых кругов двух стран примут участие в совместном "круглом столе".

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