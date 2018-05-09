Глава Узбекистанцев поздравил ветеранов

Глава Узбекистанцев поздравил ветеранов09.05.2018 10:39
ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте были проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню Памяти и Почестей и празднованию 73-й годовщины Великой Победы.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил площадь Памяти и возложил венок к подножию памятника Скорбящей матери, отдав дань уважения памяти соотечественников, погибших во Второй мировой войне.
Праздничные мероприятия продолжились в городском ботаническом саду, где глава государства поздравил ветеранов войны и труда, собравшихся здесь со всех уголков страны, а затем для них состоялись выступления мастеров искусств.
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