



Глава Узбекистанцев поздравил ветеранов



ТАШКЕНТ, 9 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте были проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню Памяти и Почестей и празднованию 73-й годовщины Великой Победы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил площадь Памяти и возложил венок к подножию памятника Скорбящей матери, отдав дань уважения памяти соотечественников, погибших во Второй мировой войне. Праздничные мероприятия продолжились в городском ботаническом саду, где глава государства поздравил ветеранов войны и труда, собравшихся здесь со всех уголков страны, а затем для них состоялись выступления мастеров искусств. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи