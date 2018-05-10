



Погода в Узбекистане на 11 мая



ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 мая, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 21-23о, днем 35-37о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, с порывами до 25 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 27-32о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, с порывами до 25 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 33-38о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, с порывами до 25 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, с порывами до 25 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 32-37о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, с порывами до 25 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 20-25о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи