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Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

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В Узбекистане приняты очередные меры по стимулированию предпринимательской деятельности
10.05.2018 08:37

ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 5 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по созданию условий для развития активного предпринимательства и инновационной деятельности".

Документ гласит:

"В стране особое внимание уделяется всесторонней поддержке и стимулированию активного предпринимательства, внедрению инновационных идей и технологий, созданию необходимых условий для ускоренного развития науки и инновационной деятельности, способствующих повышению социально-экономического потенциала территорий и устойчивому росту уровня жизни и благосостояния населения.

Вместе с тем, результаты проведенного анализа свидетельствуют о наличии ряда системных проблем, препятствующих дальнейшему улучшению условий для развития активного предпринимательства и инновационной деятельности в стране, в числе которых:

первое, не налажен системный анализ передовых и современных инновационных разработок, технологических проектов-стартапов и рынка инноваций с учетом имеющейся ресурсной базы и потенциала регионов;

второе, не осуществляются должным образом привлечение инвестиций в инновационные проекты-стартапы, содействие и координация деятельности талантливых предпринимателей, осуществляющих активное внедрение инноваций в сферу производства и оказания услуг;

третье, сохраняется низкий уровень деловой среды в сфере инновационного развития, особенно на местах, а также дефицит предпринимателей, имеющих необходимые навыки по разработке и продвижению инновационных и успешных технологических проектов-стартапов;

четвертое, отсутствует база данных инновационных идей, разработок и технологий, остается неразвитой практика создания новых ресурсов и передачи опыта бизнес-структурам;

пятое, слабо разработаны механизмы поддержки рынка инновационных разработок, отсутствует координация эффективного использования инновационных идей, а качество инновационных разработок не отвечает требованиям рынка;

шестое, не уделяется должное внимание привлечению выпускников технических высших образовательных учреждений и талантливой молодежи в сферу инновационных разработок, технологических проектов-стартапов, а также созданию бизнес-инкубаторов;

седьмое, неэффективно проводится работа по популяризации среди населения инновационного предпринимательства, сохраняются технические и психологические барьеры при вовлечении в разработку и продвижение инновационных продуктов и услуг.

В целях устранения имеющихся проблем и создания благоприятных правовых и организационных условий для развития активного предпринимательства, формирования и функционирования рынка инноваций, а также продвижения местных и зарубежных инновационных разработок в реальный сектор экономики:

1. Согласиться с предложением Министерства инновационного развития Республики Узбекистан о создании на условиях государственно-частного партнерства центров инновационных идей, разработок и технологий в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте (далее – центры), осуществляющих разработку, апробацию и освоение инновационных проектов-стартапов, трансфер и коммерциализацию результатов инновационной деятельности.

Определить, что центры осуществляют свою деятельность на коммерческой основе и с момента создания освобождаются сроком на пять лет от уплаты всех видов налогов.

2. Основными задачами центров определить:

  • глубокое исследование потенциала и ресурсных баз регионов с целью создания новых и современных видов производства и услуг;
  • развитие инновационного менеджмента с целью оказания поддержки инновационным идеям, разработкам и технологиям;
  • разработку, апробацию и освоение инновационных проектов-стартапов по производству новой и востребованной продукции (работ, услуг), в том числе с использованием передовых методов и технологий, применяемых за рубежом;
  • проведение маркетинговых исследований рынка инноваций, формирование рынков сбыта производимой инновационной продукции (работ, услуг), разработку рекомендаций для их ориентации и адаптации к требованиям рынка;
  • организацию работ по поиску инвесторов и потребителей инновационной продукции (работ, услуг), в том числе путем развития кооперации между субъектами инновационной инфраструктуры;
  • консультирование широкого круга заинтересованных лиц по вопросам осуществления инновационной деятельности, организацию рекламных и выставочных мероприятий, направленных на популяризацию среди населения и субъектов предпринимательства инновационных идей, разработок и технологий;
  • развитие инновационного сотрудничества с производственными предприятиями, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, стартапами и другими партнерами в приоритетных отраслях промышленности и сельского хозяйства с целью реализации совместных инновационных проектов;
  • продвижение и коммерциализацию разработанных и успешно апробированных результатов инновационной деятельности.

3. Установить следующие основные условия государственно-частного партнерства при создании центров:

  • земельные участки, пустующие помещения, необходимые для создания центров и строительства сопутствующей инфраструктуры (наличие транспортных развязок, автостанций, автостоянок и т. п.), выделяются частным партнерам безвозмездно, в порядке исключения, на основе прямых переговоров;
  • выбор земельных участков для строительства зданий центров производится в установленном порядке органами государственной власти на местах по согласованию с Министерством инновационного развития Республики Узбекистан;
  • учредителями центров выступают государственный и частные партнеры на паритетной основе;
  • соглашение о государственно-частном партнерстве заключается на срок до двадцати лет со дня государственной регистрации центров;
  • профиль деятельности центров сохраняется в течение всего срока действия соглашения о государственно-частном партнерстве;
  • возмещение расходов центров на государственную регистрацию объектов интеллектуальной собственности осуществляется за счет средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей;
  • государственный партнер обязуется содействовать созданию условий по стимулированию внедрения инноваций в отрасли экономики, в том числе расширению возможности коммерциализации выпускаемой продукции в рамках государственных закупок;
  • права и обязанности государственного и частных партнеров, а также другие условия государственно-частного партнерства закрепляются в соглашениях, заключаемых между государственным и частными партнерами по согласованию с Наблюдательным советом Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей.

4. Принять к сведению, что Указом Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 года № УП-5308 "О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий" на срок до 1 января 2023 года от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей, за исключением единого социального платежа, освобождены:

  • создаваемые венчурные фонды, софинансирующие высокотехнологичные предпринимательские проекты-стартапы;
  • высокотехнологичные проекты-стартапы, софинансируемые из венчурных фондов;
  • научно-исследовательские учреждения, инновационные центры, проектно-конструкторские бюро по доходам, полученным от продажи (передачи в пользование) предпринимателям собственных новых технологий;
  • организации по трансферу новых технологий в отечественное предпринимательство по доходам от указанной деятельности.

Рекомендовать руководителям органов государственного и хозяйственного управления создание с учетом их отраслевой специализации корпоративных венчурных фондов, средства которых направляются на финансирование исследований и разработок центров, в том числе путем вхождения в их уставный капитал.

5. Установить, что:

  • для центров предусматривается резервирование средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей в размере не менее 10 процентов от общего объема финансирования инновационных проектов;
  • при создании центров на условиях государственно-частного партнерства государственным партнером могут выступать Министерство инновационного развития Республики Узбекистан, другие государственные органы, предприятия и организации;
  • основные критерии отбора частных проектов определяются государственным партнером;
  • при расторжении соглашения по инициативе частных партнеров их расходы на создание центров не возмещаются, незавершенный строительством объект передается в государственную собственность и проводится повторный поиск частных партнеров в соответствии с настоящим постановлением;
  • подведение к строящимся зданиям центров всех необходимых внешних инженерно-коммуникационных сетей, коммунальной инфраструктуры осуществляется за счет АО "Узбекэнерго" – в части электрической энергии, АО "Узтрансгаз" – в части газоснабжения, АК "Узбектелеком" – в части телекоммуникационных сетей, Республиканского дорожного фонда при Кабинете Министров Республики Узбекистан – в части строительства автомобильных дорог, средств бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента – в части водоснабжения, канализации и строительства автостанций с учетом сроков, установленных в соглашении о государственно-частном партнерстве по созданию центров;
  • по мере ввода в эксплуатацию зданий центров органы государственной власти на местах организуют удобные транспортные маршруты и ритмичную работу пассажирского транспорта.

6. Рекомендовать коммерческим банкам широкое участие в реализации центрами инновационных идей, разработок и технологий, в том числе путем выделения центрам и другим субъектам предпринимательства льготных кредитов.

7. Министерству инновационного развития и Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям обеспечить:

  • в двухмесячный срок поиск потенциальных инвесторов и заключение с ними соглашений о создании центров на условиях государственно-частного партнерства, определенных настоящим постановлением;
  • совместно с Министерством иностранных дел и Министерством внешней торговли Республики Узбекистан в двухмесячный срок проведение переговоров с представителями международных и зарубежных организаций, финансовых институтов с целью привлечения к участию в создании центров, в том числе выделения грантовых и спонсорских средств;
  • в месячный срок внесение в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложений об образовании при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан Единого центра коммерциализации разработок центров, осуществляющего всестороннее содействие центрам в расширении возможности коммерциализации выпускаемой продукции, в том числе в рамках государственных закупок;
  • совместно с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана, Национальным информационным агентством Узбекистана, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента широкое освещение и доведение до населения и субъектов предпринимательства сути и значения настоящего постановления.

Разрешить Министерству инновационного развития Республики Узбекистан создавать центры в районах (городах) с применением условий настоящего постановления.

8. Кабинету Министров Республики Узбекистан, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента в трехмесячный срок обеспечить по заявкам государственных и частных партнеров выделение для создания центров земельных участков или пустующих зданий, в том числе высвобождаемых за счет оптимизации средних специальных, профессиональных образовательных учреждений либо предусмотреть их размещение в зданиях центров государственных услуг, сооружаемых по типовым проектам.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А. Н., заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Холмурадова С. Р., генерального прокурора Республики Узбекистан Муродова О. Б. и министра инновационного развития Республики Узбекистан Абдурахмонова И. Ю.".

УЗИНФОРМ

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