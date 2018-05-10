advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
10.05.2018 / 15:38 msk / 17:38 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане простимулируют внедрение инноваций
10.05.2018 09:43

ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 7 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов внедрения инноваций в отрасли и сферы экономики".

Документ гласит:

"Отметить, что за короткие сроки в стране проделана масштабная работа, направленная на формирование инновационно-ориентированной экономики и создание условий для широкого внедрения инноваций.

Одним из важных этапов в данном направлении стало создание органа, осуществляющего единую государственную политику в сфере инновационного и научно-технического развития республики, формирование при нем Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей.

Вместе с тем, сохраняется ряд проблем, препятствующих налаживанию эффективных механизмов взаимодействия, укреплению связи между научными исследованиями и производственными отраслями, что прежде всего обусловлено такими факторами, как:

во-первых, низкие и неудовлетворительные показатели коммерциализации результатов научных работ высших образовательных учреждений и исследований научно-исследовательских организаций;

во-вторых, отсутствие механизмов стимулирования инновационных процессов, реализации комплексных программ инновационного развития и инновационной активности на региональном и отраслевом уровнях, поддержки инновационно-активных субъектов предпринимательства;

в-третьих, недостаточное вовлечение представителей частного сектора в инновационную деятельность, в том числе в связи с их низкой заинтересованностью;

в-четвертых, отсутствие действенных мер по повышению эффективности распределения и рационального использования грантов в рамках государственных научно-технических программ;

в-пятых, неудовлетворительный уровень международного сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций в сферу научных исследований и внедрения инноваций.

В целях коренного совершенствования механизмов государственного регулирования инновационной деятельности, формирования условий для дальнейшего эффективного внедрения инноваций в отрасли и сферы экономики:

1. Согласиться с предложениями Министерства инновационного развития, Министерства высшего и среднего специального образования, Академии наук Республики Узбекистан о:

  • введении в высших образовательных учреждениях должности проректора по научной работе и инновациям вместо должности проректора по научной работе;
  • одновременном назначении заместителей директоров по науке научно-исследовательских учреждений Академии наук Республики Узбекистан
  • на должности проректоров по научной работе и инновациям профильных высших образовательных учреждений;
  • образовании в структуре высших образовательных учреждений инновационных фондов и подразделений по коммерциализации научно-инновационных разработок;
  • создании в структуре Министерства инновационного развития Республики Узбекистан Управления по развитию науки и научно-технических исследований, с выделением дополнительных 10 штатных единиц, финансируемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.

2. Установить, что:

  • назначение на должность проректоров высших образовательных учреждений по научной работе и инновациям и заместителей директоров по науке научно-исследовательских учреждений Академии наук Республики Узбекистан, органов государственного и хозяйственного управления (далее –проректора по научной работе и инновациям и заместители директоров по науке) осуществляется по согласованию с Министерством инновационного развития Республики Узбекистан;
  • проректора по научной работе и инновациям и заместители директоров по науке непосредственно подотчетны Министерству инновационного развития Республики Узбекистан по вопросам инновационной деятельности, итогам внедрения и коммерциализации научно-инновационных разработок;
  • Министерство инновационного развития Республики Узбекистан не реже двух раз в год вносит в аппарат Президента Республики Узбекистан информацию по оценке научно-инновационной деятельности проректоров по научной работе и инновациям и заместителей директоров по науке;
  • исполняющий обязанности заместителя министра инновационного развития Республики Узбекистан Умаров А.Ю. несет персональную ответственность за эффективную координацию деятельности проректоров по научной работе и инновациям и заместителей директоров по науке;
  • формирование инновационных фондов высших образовательных учреждений (далее – инновационные фонды) осуществляется за счет доходов от коммерциализации инновационных продуктов, направления в размере не менее 5 процентов платно-контрактных средств после покрытия расходов высших образовательных учреждений на выплату заработной платы, стипендий, а также других текущих расходов.

Определить, что средства инновационных фондов направляются на:

  • стимулирование научных исследований и инновационных разработок;
  • закупку научно-лабораторного оборудования, расходных материалов и комплектующих;
  • формирование и обновление научно-исследовательской инфраструктуры, материальное стимулирование научных работников;
  • осуществление прочих расходов, связанных с инновационной деятельностью.

3. Считать основными задачами и направлениями деятельности подразделений по коммерциализации научно-инновационных разработок высших образовательных учреждений:

  • систематический анализ рынка и изучение спроса на инновационную продукцию (работы, услуги), оценку срока окупаемости, рентабельности и рисков, связанных с коммерциализацией инновационных продуктов;
  • отбор перспективных для освоения проектов, имеющих высокий коммерческий потенциал и готовых к реализации;
  • привлечение инвесторов, партнеров и других заинтересованных лиц к реализации инновационных проектов;
  • взаимодействие с промышленными предприятиями с целью внедрения новых технологий и производства инновационной продукции.

Определить, что деятельность подразделений по коммерциализации научно-инновационных разработок высших образовательных учреждений финансируется за счет средств инновационных фондов и других источников, не запрещенных законодательством.

4. Руководителям органов государственного и хозяйственного управления:

  • в месячный срок определить одного из заместителей руководителя ответственным по вопросам инновационного развития;
  • ежегодно в срок до 1 октября обеспечить разработку по согласованию с Министерством инновационного развития Республики Узбекистан "дорожных карт" инновационного развития соответствующих отраслей и сфер на следующий год с определением конкретных размеров и источников финансирования мероприятий, а также их эффективную реализацию.

5. Принять к сведению, что:

  • Указом Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 2017 года № УП–5264 "Об образовании Министерства инновационного развития Республики Узбекистан" образован Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей;
  • источниками финансирования Программы комплексных мер по укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 1 ноября 2017 года № ПП–3365, в соответствующей части, наряду с другими источниками, определены также средства Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей.

Наблюдательному совету Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей обеспечить направление поступающих в Фонд средств в первоочередном порядке на выполнение задач, возложенных на Министерство инновационного развития Республики Узбекистан.

Министерству финансов совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям обеспечить своевременное финансирование Программы комплексных мер по укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности на 2017-2021 годы в недостающей части, в том числе за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.

6. Министерству финансов выделить в 2018 году Фонду поддержки инновационного развития и новаторских идей бюджетные средства в размере 50 миллиардов сумов для финансирования на основе самоокупаемости приоритетных инновационных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, "стартап" проектов и по результатам освоения средств на основе обоснованных предложений Министерства инновационного развития Республики Узбекистан внести предложения по дополнительным источникам формирования средств Фонда.

Министерству инновационного развития Республики Узбекистан осуществлять:

  • системный мониторинг за реализацией государственных научно-технических программ фундаментальных, прикладных и инновационных исследований на грантовой основе с принятием конкретных мер по перенаправлению неэффективно используемых грантовых средств на реализацию других перспективных и востребованных тематических проектов;
  • дальнейшее целевое использование неосвоенных в течение финансового года средств, выделенных для финансирования государственных научно-технических программ фундаментальных, прикладных и инновационных исследований;
  • периодическое объявление конкурсов на предоставление тематических грантов по актуальным направлениям фундаментальных, прикладных и инновационных исследований.

7. Принять предложение Министерства финансов и Министерства инновационного развития Республики Узбекистан о направлении 0,1 процента средств фондов поддержки инновационной деятельности органов хозяйственного управления и крупных государственных предприятий в Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей с их дальнейшим целевым использованием на реализацию инновационных идей, разработок и технологий.

8. Освободить сроком до 1 января 2022 года:

  • от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) ввозимые научно-исследовательскими организациями научное оборудование, комплектующие изделия, расходные материалы, реактивы, программное обеспечение по перечням, утверждаемым в установленном порядке;
  • научно-исследовательские организации в части их основной деятельности от всех видов налогов и обязательных отчислений, за исключением отчислений во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан, с целевым направлением высвобождаемых средств на материальное стимулирование их работников.

9. Определить, что условия оплаты труда работников Министерства инновационного развития Республики Узбекистан за счет средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей и иных внебюджетных источников определяются коллегией министерства.

10. Министерству инновационного развития Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами принять меры по организации в республике ежегодной Недели инновационных идей – "InnoWeek.Uz", предусмотрев проведение церемонии награждения отдельных субъектов предпринимательства, способствовавших развитию инноваций в республике, с обеспечением материального поощрения авторов инновационных идей, организаторов и спонсоров их реализации.

11. Внести изменения и дополнения в некоторые постановления Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

12. Министерству инновационного развития совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Холмурадова С.Р., генерального прокурора Республики Узбекистан Муродова О.Б. и первого заместителя государственного советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
Обзор прессы с 30 апреля по 6 мая
03.05.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 23 по 29 апреля
24.04.2018
Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана
Обзор прессы с 23 по 20 апреля
24.04.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
21.04.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ