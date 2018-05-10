В Узбекистане простимулируют внедрение инноваций

ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 7 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов внедрения инноваций в отрасли и сферы экономики".

Документ гласит:

"Отметить, что за короткие сроки в стране проделана масштабная работа, направленная на формирование инновационно-ориентированной экономики и создание условий для широкого внедрения инноваций.

Одним из важных этапов в данном направлении стало создание органа, осуществляющего единую государственную политику в сфере инновационного и научно-технического развития республики, формирование при нем Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей.

Вместе с тем, сохраняется ряд проблем, препятствующих налаживанию эффективных механизмов взаимодействия, укреплению связи между научными исследованиями и производственными отраслями, что прежде всего обусловлено такими факторами, как:

во-первых, низкие и неудовлетворительные показатели коммерциализации результатов научных работ высших образовательных учреждений и исследований научно-исследовательских организаций;

во-вторых, отсутствие механизмов стимулирования инновационных процессов, реализации комплексных программ инновационного развития и инновационной активности на региональном и отраслевом уровнях, поддержки инновационно-активных субъектов предпринимательства;

в-третьих, недостаточное вовлечение представителей частного сектора в инновационную деятельность, в том числе в связи с их низкой заинтересованностью;

в-четвертых, отсутствие действенных мер по повышению эффективности распределения и рационального использования грантов в рамках государственных научно-технических программ;

в-пятых, неудовлетворительный уровень международного сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций в сферу научных исследований и внедрения инноваций.

В целях коренного совершенствования механизмов государственного регулирования инновационной деятельности, формирования условий для дальнейшего эффективного внедрения инноваций в отрасли и сферы экономики:

1. Согласиться с предложениями Министерства инновационного развития, Министерства высшего и среднего специального образования, Академии наук Республики Узбекистан о:

введении в высших образовательных учреждениях должности проректора по научной работе и инновациям вместо должности проректора по научной работе;

одновременном назначении заместителей директоров по науке научно-исследовательских учреждений Академии наук Республики Узбекистан

на должности проректоров по научной работе и инновациям профильных высших образовательных учреждений;

образовании в структуре высших образовательных учреждений инновационных фондов и подразделений по коммерциализации научно-инновационных разработок;

создании в структуре Министерства инновационного развития Республики Узбекистан Управления по развитию науки и научно-технических исследований, с выделением дополнительных 10 штатных единиц, финансируемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.

2. Установить, что:

назначение на должность проректоров высших образовательных учреждений по научной работе и инновациям и заместителей директоров по науке научно-исследовательских учреждений Академии наук Республики Узбекистан, органов государственного и хозяйственного управления (далее –проректора по научной работе и инновациям и заместители директоров по науке) осуществляется по согласованию с Министерством инновационного развития Республики Узбекистан;

проректора по научной работе и инновациям и заместители директоров по науке непосредственно подотчетны Министерству инновационного развития Республики Узбекистан по вопросам инновационной деятельности, итогам внедрения и коммерциализации научно-инновационных разработок;

Министерство инновационного развития Республики Узбекистан не реже двух раз в год вносит в аппарат Президента Республики Узбекистан информацию по оценке научно-инновационной деятельности проректоров по научной работе и инновациям и заместителей директоров по науке;

исполняющий обязанности заместителя министра инновационного развития Республики Узбекистан Умаров А.Ю. несет персональную ответственность за эффективную координацию деятельности проректоров по научной работе и инновациям и заместителей директоров по науке;

формирование инновационных фондов высших образовательных учреждений (далее – инновационные фонды) осуществляется за счет доходов от коммерциализации инновационных продуктов, направления в размере не менее 5 процентов платно-контрактных средств после покрытия расходов высших образовательных учреждений на выплату заработной платы, стипендий, а также других текущих расходов.

Определить, что средства инновационных фондов направляются на:

стимулирование научных исследований и инновационных разработок;

закупку научно-лабораторного оборудования, расходных материалов и комплектующих;

формирование и обновление научно-исследовательской инфраструктуры, материальное стимулирование научных работников;

осуществление прочих расходов, связанных с инновационной деятельностью.

3. Считать основными задачами и направлениями деятельности подразделений по коммерциализации научно-инновационных разработок высших образовательных учреждений:

систематический анализ рынка и изучение спроса на инновационную продукцию (работы, услуги), оценку срока окупаемости, рентабельности и рисков, связанных с коммерциализацией инновационных продуктов;

отбор перспективных для освоения проектов, имеющих высокий коммерческий потенциал и готовых к реализации;

привлечение инвесторов, партнеров и других заинтересованных лиц к реализации инновационных проектов;

взаимодействие с промышленными предприятиями с целью внедрения новых технологий и производства инновационной продукции.

Определить, что деятельность подразделений по коммерциализации научно-инновационных разработок высших образовательных учреждений финансируется за счет средств инновационных фондов и других источников, не запрещенных законодательством.

4. Руководителям органов государственного и хозяйственного управления:

в месячный срок определить одного из заместителей руководителя ответственным по вопросам инновационного развития;

ежегодно в срок до 1 октября обеспечить разработку по согласованию с Министерством инновационного развития Республики Узбекистан "дорожных карт" инновационного развития соответствующих отраслей и сфер на следующий год с определением конкретных размеров и источников финансирования мероприятий, а также их эффективную реализацию.

5. Принять к сведению, что:

Указом Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 2017 года № УП–5264 "Об образовании Министерства инновационного развития Республики Узбекистан" образован Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей;

источниками финансирования Программы комплексных мер по укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от 1 ноября 2017 года № ПП–3365, в соответствующей части, наряду с другими источниками, определены также средства Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей.

Наблюдательному совету Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей обеспечить направление поступающих в Фонд средств в первоочередном порядке на выполнение задач, возложенных на Министерство инновационного развития Республики Узбекистан.

Министерству финансов совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям обеспечить своевременное финансирование Программы комплексных мер по укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности на 2017-2021 годы в недостающей части, в том числе за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.

6. Министерству финансов выделить в 2018 году Фонду поддержки инновационного развития и новаторских идей бюджетные средства в размере 50 миллиардов сумов для финансирования на основе самоокупаемости приоритетных инновационных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, "стартап" проектов и по результатам освоения средств на основе обоснованных предложений Министерства инновационного развития Республики Узбекистан внести предложения по дополнительным источникам формирования средств Фонда.

Министерству инновационного развития Республики Узбекистан осуществлять:

системный мониторинг за реализацией государственных научно-технических программ фундаментальных, прикладных и инновационных исследований на грантовой основе с принятием конкретных мер по перенаправлению неэффективно используемых грантовых средств на реализацию других перспективных и востребованных тематических проектов;

дальнейшее целевое использование неосвоенных в течение финансового года средств, выделенных для финансирования государственных научно-технических программ фундаментальных, прикладных и инновационных исследований;

периодическое объявление конкурсов на предоставление тематических грантов по актуальным направлениям фундаментальных, прикладных и инновационных исследований.

7. Принять предложение Министерства финансов и Министерства инновационного развития Республики Узбекистан о направлении 0,1 процента средств фондов поддержки инновационной деятельности органов хозяйственного управления и крупных государственных предприятий в Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей с их дальнейшим целевым использованием на реализацию инновационных идей, разработок и технологий.

8. Освободить сроком до 1 января 2022 года:

от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) ввозимые научно-исследовательскими организациями научное оборудование, комплектующие изделия, расходные материалы, реактивы, программное обеспечение по перечням, утверждаемым в установленном порядке;

научно-исследовательские организации в части их основной деятельности от всех видов налогов и обязательных отчислений, за исключением отчислений во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан, с целевым направлением высвобождаемых средств на материальное стимулирование их работников.

9. Определить, что условия оплаты труда работников Министерства инновационного развития Республики Узбекистан за счет средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей и иных внебюджетных источников определяются коллегией министерства.

10. Министерству инновационного развития Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами принять меры по организации в республике ежегодной Недели инновационных идей – "InnoWeek.Uz", предусмотрев проведение церемонии награждения отдельных субъектов предпринимательства, способствовавших развитию инноваций в республике, с обеспечением материального поощрения авторов инновационных идей, организаторов и спонсоров их реализации.

11. Внести изменения и дополнения в некоторые постановления Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

12. Министерству инновационного развития совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Холмурадова С.Р., генерального прокурора Республики Узбекистан Муродова О.Б. и первого заместителя государственного советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.".

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