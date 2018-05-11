



Погода в Узбекистане на 12 мая



ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 мая, погода по прогнозам синоптиков: 12-16 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 21-23о, днем 27-29о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 27-32о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 27-32о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 27-32о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 27-32о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 28-33о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с.Температура ночью 20-25о, днем 27-32о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 15-20о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи