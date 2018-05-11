Погода в Узбекистане на 12 мая

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017
Архив голосований
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|28.1% (314)
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|Положительно
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|17.2% (192)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|31.2% (348)
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|Нейтрально
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|9% (100)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|8.1% (90)
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|Отрицательно
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|6.4% (71)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 1115
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 12 мая11.05.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 мая, погода по прогнозам синоптиков:
12-16 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 21-23о, днем 27-29о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 27-32о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 27-32о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 27-32о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 27-32о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 28-33о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с.Температура ночью 20-25о, днем 27-32о.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами дождь, местами возможен сильный, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 15-20о.
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УЗИНФОРМ