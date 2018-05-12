В Алмалыке откроется филиал университета МИСиС

ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/.

11 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об организации деятельности филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" в городе Алмалык".

Документ гласит:

"В целях дальнейшего развития и совершенствования подготовки высококвалифицированных инженерно-технических кадров для производственно-промышленной отрасли республики, расширения международного сотрудничества в сфере высшего технического образования, а также в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах:

1. Согласиться с предложением Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, АО "Алмалыкский ГМК", ГП "Навоийский ГМК", хокимията Ташкентской области и Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (Российская Федерация) об учреждении в городе Алмалык (Ташкентская область) филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (далее – Филиал).

2. Определить основными направлениями деятельности Филиала:

подготовку высококвалифицированных инженерно-технических кадров на уровне международных образовательных стандартов, способных решать важнейшие научно-технологические задачи для производственно-промышленной отрасли республики;

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области металлургии, горного дела и других отраслях промышленного производства;

развитие системы подготовки специалистов и научных кадров за счет непрерывности и преемственности образования и науки, а также обязательной интеграции в мировое образовательное и научное сообщество;

разработку и внедрение новых образовательных программ и форм обучения, направленных на совершенствование и модернизацию системы подготовки инженерно-технических кадров;

создание условий для тесной интеграции образовательной и научной деятельности с производственно-промышленной деятельностью;

поддержку развития педагогического потенциала, активное усовершенствование педагогических технологий и методов обучения;

развитие и укрепление долгосрочных отношений с ведущими образовательными учреждениями, научно-исследовательскими центрами и бизнес-сообществами зарубежных стран в образовательной и научно-технической сферах.

3. Определить, что:

Филиал является обособленным подразделением Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (далее – НИТУ "МИСиС") и высшим образовательным учреждением, осуществляющим подготовку, повышение квалификации и переподготовку специалистов всех уровней, включая подготовку научно-педагогических кадров, по согласованным основным направлениям (специальностям) обучения с учетом потребности в кадрах;

обучение в Филиале осуществляется по учебным планам и программам, утвержденным НИТУ "МИСиС", с учетом требований государственных образовательных стандартов Республики Узбекистан;

прием абитуриентов и аттестация выпускников Филиала осуществляются в соответствии с требованиями, порядком и сроками, устанавливаемыми НИТУ "МИСиС" по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан;

выпускникам Филиала по окончании выдается диплом установленного образца НИТУ "МИСиС", который признается документом о высшем образовании в Республике Узбекистан.

4. Одобрить основные направления (специальности) обучения и подготовки специалистов в филиале Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" в городе Алмалык согласно приложению № 1.

5. Передать Филиалу в безвозмездное пользование здания:

Навоийского государственного горного института, расположенного по адресу: Ташкентская область, г. Алмалык, ул. Амира Темура, дом 56;

прекращающего свою деятельность по окончании 2017/2018 учебного года Алмалыкского промышленного профессионального колледжа, расположенного по адресу: Ташкентская область, г. Алмалык, ул. Амира Темура.

6. Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан:

совместно с НИТУ "МИСиС" и АО "Алмалыкский ГМК" в месячный срок обеспечить разработку, согласование учредительных документов и государственную регистрацию Филиала в установленном порядке;

в месячный срок согласовать с НИТУ "МИСиС" организационную структуру Филиала и внести проект соответствующего правительственного решения в Кабинет Министров Республики Узбекистан;

в срок до 1 сентября 2018 года обеспечить укомплектование Филиала высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом на конкурсной основе.

7. Установить квоту приема в Филиал на 2018/2019 учебный год по очной форме обучения в количестве 150 человек, в том числе по направлениям образования бакалавриата "Горное дело" – 75 человек, "Металлургия" – 50 человек, "Автоматизация и управление технологических процессов и производств (по отраслям)" – 25 человек.

8. Принять к сведению, что НИТУ "МИСиС" содействует:

внедрению в учебный процесс передовых педагогических и информационных технологий, новейших достижений науки и техники;

повышению квалификации специалистов и переподготовке профессорско-преподавательского состава Филиала;

формированию и пополнению библиотечного фонда Филиала современной учебной, учебно-методической и научно-технической литературой.

9. Министерству экономики, Министерству высшего и среднего специального образования совместно с АО "Алмалыкский ГМК", ГП "Навоийский ГМК", АО "Узметкомбинат", АО "Узвторцветмет", другими органами государственного и хозяйственного управления проводить ежегодный анализ потребностей в подготовке высококвалифицированных кадров и по результатам вносить в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по количеству приема студентов в Филиал на последующие учебные годы по направлениям и специальностям образования.

10. Одобрить персональный состав Попечительского совета филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" в городе Алмалык (далее – Попечительский совет) согласно приложению № 2.

11. Установить, что:

а) финансирование деятельности Филиала осуществляется за счет:

средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, выделяемых Министерству высшего и среднего специального образования на обучение студентов по государственным грантам, но не более 40 процентов от общего числа студентов, принимаемых на обучение в Филиал;

средств, поступающих от обучения студентов на платно-контрактной основе;

денежных средств, формируемых на основании решений Попечительского совета, благотворительных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц;

грантов международных финансовых институтов;

иных источников, не запрещенных законодательством;

б) финансирование организационных мероприятий по созданию Филиала, формированию его материально-технической и учебной базы, включая проведение ремонтно-восстановительных работ, оснащение зданий и сооружений необходимой мебелью, инвентарем, современным учебным и лабораторным оборудованием, компьютерной и другой оргтехникой, библиотечным фондом, а также командировочных расходов, связанных с привлечением специалистов НИТУ "МИСиС", расходов на стажировку и повышение квалификации местных преподавателей Филиала осуществляется за счет средств АО "Алмалыкский ГМК";

в) оплата командировочных расходов профессорско-преподавательского персонала, привлекаемого в Филиал из НИТУ "МИСиС", осуществляется:

при краткосрочных командировках сроком до 30 суток – по нормам, установленным законодательством Российской Федерации для работников высших образовательных учреждений;

при длительных командировках – исходя из потребностей учебного процесса, в соответствии с заключаемыми договорами.

12. Разрешить Филиалу осуществлять оплату проживания и транспортных расходов зарубежных профессоров и преподавателей, приглашаемых для преподавательской и научной работы по тарифам, установленным для граждан Республики Узбекистан, на основании заключаемых договоров.

13. Установить, что бюджетные ассигнования на содержание Филиала в 2018 году выделяются в пределах утвержденных параметров расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан на социальную сферу, а с 2019 года – предусматриваются в ежегодных параметрах расходов на данную сферу.

14. Министерству финансов Республики Узбекистан выделить Филиалу лимит на содержание двух легковых автотранспортных средств, в том числе одного персонального и одного дежурного.

15. Организационной комиссии по созданию в городе Алмалык филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 июля 2017 года № ПП–3153 "О мерах по совершенствованию подготовки инженерно-технических кадров для производственно-промышленной отрасли Ташкентской области", обеспечить:

в срок до 1 июля 2018 года осуществление реконструкции зданий и сооружений Филиала, а также подготовку общежития для проживания студентов и преподавателей Филиала;

в срок до 31 августа 2018 года размещение Филиала и оснащение его необходимой мебелью, инвентарем, современным учебным и лабораторным оборудованием, компьютерной и другой оргтехникой, библиотечным фондом.

16. Министерству иностранных дел по заявкам Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и Филиала обеспечить в установленном порядке оформление въездных виз для иностранного профессорско-преподавательского и административного персонала, привлекаемых в рамках реализации настоящего постановления, а также членов их семей без взимания консульских и иных сборов.

17. Министерству внутренних дел по заявкам Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и Филиала обеспечить в установленном порядке выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и ее продление по месту проживания в Республике Узбекистан иностранного профессорско-преподавательского и административного персонала и членов их семей, без взимания государственной пошлины.

18. Министерству занятости и трудовых отношений по заявкам Министерства высшего и среднего специального образования и Филиала обеспечить выдачу (продление) в установленном порядке разрешений на привлечение в республику квалифицированных иностранных специалистов, участвующих в создании и деятельности Филиала, а также выдачу (продление) подтверждений иностранным гражданам на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

19. Освободить сроком до 1 января 2019 года от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) современное учебное и научное лабораторное оборудование, компьютерную технику, программные продукты, учебную и научно-методическую литературу, инвентарь и материально-технические ресурсы, не производимые в Республике Узбекистан, ввозимые для оснащения и обеспечения деятельности Филиала, по перечням, утверждаемым в установленном порядке.

20. Центру профессионального образования Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан совместно с хокимиятом Ташкентской области принять меры по:

трудоустройству работников Алмалыкского промышленного профессионального колледжа;

обеспечению дальнейшего обучения контингента учащихся Алмалыкского промышленного профессионального колледжа с размещением их в соответствующих близлежащих профессиональных колледжах по направлениям обучения.

21. Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей премьер-министра Республики Узбекистан Акмалова К.В., Султанова А.С., министра высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Маджидова И.У. и председателя правления АО "Алмалыкский ГМК" Фарманова А.К.".

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