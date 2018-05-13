Узбекистан посетил командующий Центкома ВС США

ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая в Узбекистан прибыл с ежегодным рабочим визитом командующий Центральным командованием Вооруженных сил США генерал Джозеф Леонард Вотел.

В рамках визита Д.Вотел провел встречу с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым и был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы углубления двустороннего сотрудничества в области обороны и обеспечения безопасности, военной и военно-технической сферах, был проведен обмен мнениями по международной и региональной проблематике.

Командующий Центкома ВС США посещает Узбекистан по рабочим вопросам каждый год, весной или летом. Джозеф Леонард Вотел, сменивший в должности генерала Ллойда Джея Остина III, посещал Узбекистан в 2016 и 2017 годах.

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