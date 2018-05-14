Курсы валют в Узбекистане на/c 14 мая

ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 14 мая 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 6061.11 (702) 1 сингапурский доллар 6021.33 (124) 1 канадский доллаp 6278.03 (986) 1 бразильский реал 2230.51 (156) 1 юань ренминби 1266.20 (756) 1 швейцарский франк 8028.24 (392) 1 японская иена 73.39 (784) 1 диpхам ОАЭ 2185.21 (410) 1 южнокорейский вон 7.52 (818) 1 египетский фунт 451.90 (414) 1 кувейтский динар 26621.43 (826) 1 фунт стеpлингов 10885.43 (458) 1 малайзийский ринггит 2034.43 (840) 1 доллаp США 8025.83 (643) 1 российский рубль 129.63 (949) 1 новая турецкая лира 1848.55 (050) 1 бангладешская така 94.87 (960) 1 СДР 11459.28 (348) 1 венгерский форинт 30.46 (978) 1 евро 9597.29 (364) 1 иранский риал 0.19 (980) 1 украинская гривна 306.50 (398) 1 казахстанский тенге 24.48 (985) 1 польский злотый 2250.27 (934) 1 туркменский манат 2299.66 (203) 1 чешская крона 376.68 (972) 1 таджикский сомони 897.74 (356) 1 индийская рупия 119.31 (975) 1 болгарский лев 4908.46 (376) 1 израильский шекель 2247.44 (971) 1 афганский афгани 113.20 (417) 1 киргизский сом 117.51 (981) 1 грузинский лари 3305.53 (974) 1 белорусский рубль 4012.92

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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