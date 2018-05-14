Курсы валют в Узбекистане на/c 14 мая

Курсы валют в Узбекистане на/c 14 мая14.05.2018 23:32
ТАШКЕНТ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 14 мая 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|6061.11
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|6021.33
|(124)
|1 канадский доллаp
|6278.03
|(986)
|1 бразильский реал
|2230.51
|(156)
|1 юань ренминби
|1266.20
|(756)
|1 швейцарский франк
|8028.24
|(392)
|1 японская иена
|73.39
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2185.21
|(410)
|1 южнокорейский вон
|7.52
|(818)
|1 египетский фунт
|451.90
|(414)
|1 кувейтский динар
|26621.43
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10885.43
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|2034.43
|(840)
|1 доллаp США
|8025.83
|(643)
|1 российский рубль
|129.63
|(949)
|1 новая турецкая лира
|1848.55
|(050)
|1 бангладешская така
|94.87
|(960)
|1 СДР
|11459.28
|(348)
|1 венгерский форинт
|30.46
|(978)
|1 евро
|9597.29
|(364)
|1 иранский риал
|0.19
|(980)
|1 украинская гривна
|306.50
|(398)
|1 казахстанский тенге
|24.48
|(985)
|1 польский злотый
|2250.27
|(934)
|1 туркменский манат
|2299.66
|(203)
|1 чешская крона
|376.68
|(972)
|1 таджикский сомони
|897.74
|(356)
|1 индийская рупия
|119.31
|(975)
|1 болгарский лев
|4908.46
|(376)
|1 израильский шекель
|2247.44
|(971)
|1 афганский афгани
|113.20
|(417)
|1 киргизский сом
|117.51
|(981)
|1 грузинский лари
|3305.53
|(974)
|1 белорусский рубль
|4012.92
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
УЗИНФОРМ