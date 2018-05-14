Делегация Узбекистана отправилась в Грузию

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация Узбекистана во главе с министром внешней торговли Жамшидом Ходжаевым отправилась с двухдневным визитом в Грузию.

Поездка предпринята с целью участия в предстоящем в Тбилиси 8-м заседании межправительственной узбекско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого будут обсуждены перспективные направления развития межгосударственного взаимодействия, а также проведение ряда двусторонних встреч и переговоров и совместного бизнес-форума.

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