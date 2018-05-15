



Погода в Узбекистане на 16 мая



ТАШКЕНТ, 15 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 мая, погода по прогнозам синоптиков: 15-17 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17о, днем 25-27о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 25-30о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 25-30о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 22-27о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 22-27о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 22-27о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 22-27о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о, днем 13-18о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи