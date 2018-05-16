Глава Узбекистана отправился в США

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с первым официальным визитом в Соединенные Штаты Америки.

Трехдневный визит предпринят по приглашению главы США Дональда Трампа с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества, ключевых проблем региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес, подписания пакета по развитию партнерства между двумя странами в различных областях.

В рамках визита Президент Узбекистана также проведет в Вашингтоне двусторонние встречи в Конгрессе, министерстве обороны, Государственном департаменте США, а также во Всемирном банке.

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